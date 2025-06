Chiara Poggi, "un solo killer e la massoneria internazionale"

Si arricchisce di dettagli l'ipotesi avanzata dall'avvocato Massimo Lovati sull'omicidio di Chiara Poggi. Il suo cliente, Andrea Sempio, è indagato per omicidio in concorso con ignoti. L'unico condannato in via definitiva, Alberto Stasi, fidanzato della 26enne uccisa il 13 agosto del 2007, sta scontando 16 anni di carcere. Ma secondo il principe del foro di Pavia, un decano delle toghe, la verità non riguarda nessuno dei due ragazzi.

"Non c’entrano né Andrea Sempio, né le gemelle Paola e Stefania Cappa, né i vari nomi che stiamo sentendo in questi giorni: è solo fumo negli occhi", spiega il legale intervistato da Mattino 5. L'avvocato che insieme alla collega Angela Taccia difende l'allora 19enne amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, ribadisce la tesi del "sicario". Chiara, "è stata uccisa da un solo killer, un omicida che fa riferimento a una massoneria internazionale, un’organizzazione criminale dedita al traffico di esseri umani e alla pedofilia". Uno scenario sconcertante che si collega a una delle piste più suggestive e misteriose del giallo di Garlasco, quello che accadeva al Santuario della Bozzola, luogo a pochi chilometri dalla villetta di via Pascoli e frequentato tanto dai Poggi quanto, secondo alcuni testimoni, dallo stesso Sempio.