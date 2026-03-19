Viterbo, pullman pieno di studenti si scontra contro un treno: ci sono feriti

Paura in provincia di Viterbo, dove nella mattinata di giovedì 19 marzo intorno alle 8.30, in località La Fornacchia, un autobus pieno di studenti si è scontrato contro un treno. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma stando alle prime informazioni, l'autobus di linea della Cotral - diretto a Viterbo - si è scontrato a un passaggio a livello senza barriere con un treno, anch'esso della Cotral che fa la tratta da Viterbo alla capitale.
Nell'urto sono rimaste ferite cinque persone, due delle quali, la macchinista del treno e un ragazzo che era sul pullman, sono stati trasportati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Feriti lievemente altri 3 giovani, anche loro passeggeri del bus, che sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale per i rilievi e la viabilità La Cotral ha nominato una Commissione congiunta ferro-gomma per appurare la dinamica e accertare le cause e le responsabilità di quanto avvenuto.
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Alla commissione parteciperanno anche diversi tecnici. "Ero sul bus, sentivo il suono ripetuto del semaforo, ma non ci siamo fermati. È stato spaventoso", riporta Il Messaggero la versione di un ragazzo a bordo del pullman. La Cotral ha subito messo in campo un autobus sostitutivo per portare i ragazzi illesi a scuola. Mentre il 118 ha allestito sul campo un punto di primo soccorso per medicare i contusi.
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#Viterbo, ad un passaggio a livello in loc. Fornacchia, incidente fra un treno e un pullman, lievemente feriti la conducente del convoglio ferroviario e alcuni studenti a bordo del bus: dalle prime ore del mattino #vigilidelfuoco al lavoro, in corso le operazioni di messa in… pic.twitter.com/lotk0r8mXy— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 19, 2026