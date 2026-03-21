Gratta e vinci, regala un biglietto alla fidanzata? Vale 500mila euro, lei sparisce

Un uomo di origini romene compra un Gratta e vinci da 5 euro insieme alla fidanzata, anche lei romena, e vince 500mila euro. Lei, però, avrebbe depositato la somma sul suo conto corrente e sarebbe scomparsa nel nulla non rispondendo nemmeno più al telefono. Nessuna intenzione di dividere la vincita con il compagno. Che quindi ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, rivendicando la proprietà del biglietto fortunato. La storia, che ha dell'incredibile, arriva da Carsoli, in provincia dell'Aquila. La coppia aveva comprato il ticket alla ricevitoria del Bar Renato all'interno del centro commerciale.

"Ho il timore che la mia compagna voglia tutta per lei la vincita", avrebbe confidato l'uomo a un amico, come riporta La Stampa. Dal bar, intanto, hanno confermato che un biglietto vincente è stato acquistato l’8 marzo dal fidanzato, che poi l'avrebbe immediatamente consegnato nelle mani della donna. "Oggi è l’otto marzo, festa delle donne, invece della mimosa ti regalo questo Gratta e Vinci", avrebbe detto lui alla donna. A questo punto la domanda è: se si regala un biglietto che poi si rivela vincente, a chi spetta la somma?