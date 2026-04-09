Gratta e Vinci, scappa dal fidanzato con 500mila euro? Il biglietto non vale nulla, l'amara scoperta

Scappa dal fidanzato col Gratta e vinci da 500mila euro salvo poi scoprire che il biglietto non vale nulla. La vicenda è quella di Carsoli, in provincia dell'Aquila, dove da un mese a questa parte si parla di una coppia sfasciata proprio da questo biglietto. La donna aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver scoperto della vincita. Adesso resta solo l'amarezza. Il Gratta e vinci non era vincente. Tutta colpa di un "43" scambiato per un "13", il numero che mancava per centrare il premio. Anche il titolare del bar era caduto nello stesso errore della coppia, confermando che si trattasse proprio del jackpot da 500mila euro.

Tutto è cominciato il giorno della festa della donna, l'8 marzo, quando l'uomo si era presentato dalla compagna senza mimose ma con un biglietto del Gratta e vinci. E grande era stata la sorpresa dopo aver grattato tutte le caselle. Tuttavia, se l'uomo pensava che il premio sarebbe stato diviso tra i due, lei non sarebbe stata della stessa idea. Dunque, dopo aver depositato il biglietto in banca, sarebbe poi sparita nel nulla. Di lì la decisione del fidanzato, con cui da poco era andata a convivere, di presentare un esposto alla Guardia di finanza per "chiarire i contorni della situazione".