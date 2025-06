Liposuzione, muore a 46 anni: indagine su uno studio a Roma

Manovre che sono proseguite anche in sala rossa dove, alle 2 circa, la 46enne è morta. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Roma che hanno avviato le indagini coordinate dalla procura di Roma. Gli investigatori hanno accertato che la donna, nel alle 17 di domenica pomeriggio, si era sottoposta ad un intervento di liposuzione in un ambulatorio privato nel quartiere Primavalle a Roma.

Intervento interrotto a causa di complicazioni e, poi il trasporto d'urgenza all'Umberto I. La polizia, ha quindi effettuato indagini di polizia scientifica presso l'ambulatorio e ha informato la procura. E proprio la procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, si ipotizza il reato di omicidio colposo. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il chirurgo, l'anestesista e l'infermiera e la struttura, nel quartiere Torrevecchia, è stata posta sotto sequestro.

Stando alle prime informazioni, la struttura era gestita da Jose Lizarraga Picciotti, un medico cittadino peruviano di 65 anni. Picciotti ha precedenti per lesioni riguardo a interventi avvenuti nel 2006 e nel 2018: è stato denunciato da pazienti che si erano sottoposte a liposuzione e interventi di chirurgia estetica. Anche l'anestesista ha alcuni precedenti per vicende, però, non legate alla professione medica. Domani il pm Andrea D'Angeli, titolare del procedimento, affiderà l'incarico per l'autopsia. Non solo perché il centro estetico era senza autorizzazione dal 2012.