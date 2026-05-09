Giuseppe Conte rivela: "Asportazione di una neoplasia, ho temuto il peggio"

"Ho subìto l'asportazione d'urgenza di una neoplasia. L'intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo. Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della sera, ricordando di aver dovuto annullare diversi appuntamenti in tutta Italia e "saltare anche il Primo Maggio" a causa dell'intervento e sottolineando di aver apprezzato la solidarietà "da tantissimi colleghi dell'opposizione ma anche del governo e del mondo dell'informazione", oltre "alla mia comunità politica".

Quanto al governo Meloni, Conte commenta: "Mi sembra che la fase sia sempre la stessa, la fase zero. Zero virgola del Pil, zero riforme in quattro anni, zero aiuti sulla benzina che è tornata a salire, zero misure per gli stipendi, zero tagli delle tasse e pressione fiscale record, zero sostegni alle imprese nonostante il tracollo della produzione industriale".