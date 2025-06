Garlasco, ora spunta la Golf nera: cambia tutto?

Mentre è in corso la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, emergono nuovi elementi su ciò che accadde nei giorni della morte di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Nell'ultimo periodo, per esempio, si parla sempre più di Michele Bertani, amico di Andrea Sempio (oggi indagato per l’omicidio di Chiara) che si tolse la vita nel 2016.

E un dettaglio che lo riguarda pone oggi nuovi interrogativi. Nel 2007 Bertani avrebbe avuto a disposizione una Volkswagen Golf nera, un’auto simile a quella vista da un testimone, Marco Muschitta, la mattina del delitto nei pressi della villetta dei Poggi. "Entrato in via Pascoli ho visto una macchina in sosta sulla sinistra... di colore scuro, forse nera o grigio scuro. Era una media, non piccola né grossa", aveva dichiarato Muschitta a verbale. L’auto sarebbe stata parcheggiata poco distante dalla casa di Chiara. Il testimone, però, ritrattò poco dopo.