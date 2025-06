Killer delle escort, l'ultima pista: per conto di chi uccideva

Potrebbe non essere un "semplice" serial killer, Vasile Frumuzache . Ma un vero e proprio sicario per conto della criminalità organizzata. Questa è l'ultima sconvolgente pista degli inquirenti che stanno indagando sul 32enne romeno che ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei , di rispettivamente 32 e 27 anni. Le due giovani escort non sarebbero però le sue uniche vittime.

Ad attirare l'attenzione degli inquirenti durante il sopralluogo anche quanto ritrovato lungo il sentiero che costeggia una vigna: un basamento in mattoni con evidenti segni di incendio. Forse il punto in cui l'uomo ha bruciato la testa e i vestiti di Denisa dopo averla decapitata orrendamente. Come detto, potrebbe non essere un atto di sadismo ma un modo per cancellare i segni delle violenze sulla Adas, la Andrei e altre escort "ribelli".