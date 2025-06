Prato, il killer di Denisa aggredito in carcere: olio bollente in faccia

Il 32enne accusato di due omicidi, tra cui quello di Denisa Maria Adas , è stato aggredito. È accaduto nel carcere di Prato, dove Vasile Frumuzache è stato colpito da un altro detenuto, un parente della donna scomparsa e uccisa il 1° agosto 2024, la 27enne romena Ana Maria Andrei. Quest'ultimo delitto è stato confessato solo ieri, sotto interrogatorio degli inquirenti. Il detenuto ha versato dell'olio bollente sul volto di Frumuzache che ora è ricoverato al pronto soccorso. "L'autore ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo", precisa il procuratore di Prato, Luca Tescaroli in un comunicato. "Il fatto è di particolare gravità, perché ogni persona, anche se in ipotesi responsabile di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umano", aggiunge Tescaroli, che ha aperto un procedimento penale sulla vicenda.

Da quanto ricostruito, Frumuzache si trova in Italia da quando aveva 14 anni: da ragazzo avrebbe vissuto con la madre in provincia di Trapani per poi trasferirsi in Toscana nel 2022. Sposato e padre di due figli, lavora per una ditta di servizi di vigilantes e sicurezza, che gli hanno consentito di avere una pistola per motivi di lavoro.