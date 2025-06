Liliana Resinovich, spuntano gli hard disk nascosti da Visintin: dentro le foto con Sterpin

Una cartella di un hard disk potrebbe mettere in difficoltà Sebastiano Visintin. L'uomo, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, possedeva delle foto da custodire. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero cinque hard disk finora rimasti sconosciuti con all'interno una cartella rinominata "Modigliani" e contenenti scatti della moglie insieme all'amico Claudio Sterpin, risalenti al 2003. Secondo la Procura è infatti possibile che Visintin tenesse sotto controllo da anni la moglie.

A far emergere l'ipotesi della cartella, la trasmissione di Rete 4, Quarto Grado. La trasmissione ha mostrato in esclusiva anche alcuni degli scatti. In uno, risalente al 2003, Lily è insieme a Claudio durante una manifestazione sportiva del Marathon, l'associazione presieduta da Sterpin. Non solo, perché in un'altra cartella denominata "Bella vita cellulare", c'è un video del 2013 in cui Claudio Sterpin è in costume e accappatoio, mentre si immerge in acqua insieme ad altre persone. Si tratterebbe del tradizionale tuffo di Capodanno a Barcola, a Trieste. Gli hard disk sarebbero stati consegnati da Visintin a un suo amico, Pino, pochi giorni dopo la scomparsa della moglie, il 14 dicembre 2021. "Poco prima di Natale Sebastiano mi ha portato 5 hard disk chiedendomi di custodirglieli. Mi disse che contenevano foto personali e non voleva che finissero in giro", ha dichiarato.