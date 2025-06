Garlasco, l'audio-choc che cambia tutto: "Minacciato e pagato"

Nuovo audio riapre il caso Garlasco: "È un quaquaraquà, non è un uomo..."

Un audio inedito pubblicato in esclusiva da Il Tempo getta nuove ombre sulla figura di Marco Muschitta, testimone poi ritenuto inattendibile nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nella registrazione, datata 17 luglio 2022, si sente l’ex maresciallo Francesco Marchetto parlare con Alfredo Sportiello, responsabile della Asm di Vigevano. Si riferiscono proprio a Muschitta, l’operaio che nel 2007 raccontò di aver visto una ragazza in bicicletta allontanarsi dalla villetta di via Pascoli con un oggetto simile a un alare da camino. Un audio che potrebbe cambiare radicalmente il mistero di Garlasco.

"È un quaquaraquà, non è un uomo... sicuramente l’han minacciato... per via di quelle due ragazze lì, è sicuro... poi magari gli han dato anche dei soldi per stare zitto", dice Marchetto nella conversazione. Un’accusa che dà nuovo peso alla confusione che già all’epoca circondava la testimonianza di Muschitta.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43082840]]

Ascoltato il 27 settembre 2007, l’operaio parlò per oltre quattro ore, salvo poi ritrattare tutto: "Mi sono inventato tutto quello che vi ho raccontato perché sono uno stupido". Finì a processo per calunnia nei confronti di Stefania Cappa, ma fu prosciolto. Da allora, le sue dichiarazioni sono state bollate come irrilevanti, comprese le intercettazioni con il padre, che gli diceva: "Per proteggerti, loro ti hanno fatto fare quella roba lì... Ma tu hai detto la verità?", e lui rispondeva: "Certo, io ho detto quello che ho visto, se poi volete...".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:43084987]]

In quel momento delicato dell’inchiesta, che portò pochi giorni dopo al fermo di Alberto Stasi, gli inquirenti scelsero di screditare Muschitta invece che approfondire. Secondo Il Tempo, l’audio fornisce una nuova chiave per leggere il verbale del 9 ottobre 2007 di Sportiello, che riferì di aver saputo da Muschitta che il 13 agosto aveva visto una ragazza in bici e che, vedendo Stasi indagato, commentò: "Non è stato lui, io ho visto altro". Ma la convivente lo zittì: "Fatti gli affari tuoi, altrimenti ti preparo la valigia e ti caccio via". E il caso, incredibilmente, si complica ancora.