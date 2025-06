Garlasco, l'ultimo jolly dei pm: "Dove cercare le impronte"

In sostanza, nella memoria firmata dai pm Giuliana Rizza, Valentina De Stefano e Stefano Civardi, visionata dall'AGI, viene sollecitata un'estensione dell'incidente probatorio accogliendo la richiesta della difesa di Alberto Stasi e dei suoi consulenti formulata nell'udienza del 16 maggio scorso. I magistrati spiegano che "emerge la necessità di disporre accertamenti dattiloscopici sui reperti contenuti nella spazzatura con modalità idonee a non inficiare gli accertamenti genetici".

La Procura di Pavia si è mossa sulle possibili impronte digitali estraibili dai reperti trovati a casa Poggi. Perciò ha chiesto nell'ambito dell'indagine sul delitto di Garlasco "che sui reperti ' etichetta in carta arancione Estathe ', 'sacchetto spazzatura', ' sacchetto biscotti ' e 'sacchetto cereali' sia effettuata l'esaltazione delle impronte digitali latenti secondo idonee modalità dattiloscopiche che saranno concordate tra i periti e i consulenti tecnici nominati, trattandosi questa - diversamente dalla successiva ed eventuale attività di comparazione- di attività di natura irripetibile soggetta a modificazione non evitabile a causa del tempo trascorso".

Dal canto loro, i legali di Andrea Sempio hanno sottolineato la bontà della versione del loro assistito. "I primi risultati emersi dalle analisi confermano quanto già ribadito più volte dal mio assistito Andrea Sempio e cioè che egli non è mai entrato in quella casa il 13 agosto 2007. Siamo fiduciosi e attendiamo che i periti e i consulenti di parte svolgano e completino il proprio lavoro", ha spiegato l'avvocata Angela Taccia, uno dei legali del nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco, in relazione agli esiti parziali sui Dna trovati nei reperti della spazzatura. Tracce genetiche che sarebbero di Alberto Stasi e Chiara Poggi e non di Sempio.