Domenico morto per il cuore bruciato, come vengono puniti il dottor Oppido e la sua vice

Arriva una prima decisione della giustizia sul caso del "cuore bruciato" di Domenico Caliendo, il bimbo morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli Il gip di Napoli Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte, quindi, le richieste della Procura (pm Tittaferrante, procuratore aggiunto Ricci) che hanno coordinato le indagini del Nas (guidato dal comandante Cisternino).

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Secondo i carabinieri del Nas e la Procura di Napoli, nella qualità di medici avrebbero attestato falsamente circostanze non corrispondenti al vero nel referto operatorio relativo al trapianto di cuore. Secondo l'autorità giudiziaria, avrebbero attestato falsamente, nei giorni successivi all'intervento, di avere eseguito operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea quando l'equipe che si era occupata dell'espianto a Bolzano aveva raggiunto l'ospedale Monaldi, dagli accertamenti risultata una circostanza non corrispondente a verità. In sostanza le operazioni erano invece iniziate prima dell'arrivo dell'equipe nell'ospedale a Napoli.

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