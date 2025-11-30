Fabbrico, fanno un barbecue e finiscono in camera iperbarica

Fanno un barbecue e finiscono in camera iperbarica: la storia arriva da Fabbrico, nella Bassa Reggiana. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo aver fatto una grigliata, sei giovani avrebbero spostato la carbonella utilizzata per cucinare all'interno della casa per riscaldare l'ambiente. A quel punto le esalazioni hanno causato l'intossicazione da monossido di carbonio. I ragazzi, dunque, sono stati trasportati tutti in ospedale. E per cinque di loro è stato necessario addirittura il trattamento in camera iperbarica.

L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte. A lanciarlo è stato un 58enne, padre di uno dei coinvolti. Sul posto, allora, sono subito arrivati i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco di Luzzara e i carabinieri di Campagnola. I sei giovani - tutti di origine indiana e di età compresa tra i 23 e i 26 anni - sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Guastalla. E successivamente cinque di loro sono stati trasferiti all'ospedale di Fidenza, dove sono finiti in camera iperbarica. Per fortuna, nessuno risulta essere in pericolo di vita.