Garlasco, "stretta sul volto di Chiara Poggi per farla tacere": l'inchiesta torna al via?

Anche se al momento si tratta di accertamenti preliminari, nelle cinque estrazioni il perito ha evidenziato due tracce di Dna maschile. Una (nella parte laterale) subito attribuita ad una "contaminazione" per mano di un infermiere assistente all’epoca del medico legale. L’altra, che ha restituito un profilo quasi completo, e nella parte interna centrale della bocca invece non ha ancora trovato una attribuzione. Insomma, non sarebbe né di Andrea Sempio , né di Alberto Stasi .

Una scoperta che aprirebbe uno scenario nuovo. Gli investigatori, nella loro riscrittura analitica della dinamica del delitto, stanno infatti lavorando sull’ipotesi che Chiara Poggi sia stata aggredita non alla base delle scale che portano al primo piano, ma in un contesto diverso. Si ipotizza una aggressione alla quale la 26enne ha tentato di resistere. Ecco allora che la presenza di Dna di un uomo nella bocca e sulla parte interna di labbra e lingua di Chiara, troverebbe una possibile spiegazione in una mano stretta sul viso per bloccare un tentativo di chiedere aiuto della vittima. Dubbi emergono anche sull'arma del delitto. Già nel 2007 venne ipotizzato, ad esempio, l’uso di più armi: una da taglio e una più pesante.