Noli, il cartello in spiaggia: "Acqua? Riempi qui la borraccia". Ed è polemica

Una battaglia ambientale a colpi di monete da 1 euro. Tanto è bastato per scatenare la bufera sui social e dividere il popolo dell’estate. Succede a Noli, in provincia di Savona, dove il cartello esposto da un lido sul lungomare ha acceso una discussione sul prezzo dell’acqua e sull’accoglienza ai turisti. Una cifra simbolica per alcuni, un gesto poco elegante per altri.

A sollevare il caso è stato un turista, Enzo Guerra, artista, consigliere comunale ed ex candidato sindaco ad Arquata Scrivia, che ha fotografato il cartello con la scritta “Riempi la tua borraccia a un euro” e ha affidato ai social la sua protesta.

Secondo Guerra, il problema non sarebbe tanto il costo in sé, ma il messaggio trasmesso. “Siamo arrivati al punto di far pagare un gesto che dovrebbe rappresentare accoglienza e buon senso”, ha scritto, sostenendo che il turismo non si costruisce “cercando di guadagnare un euro in più su tutto”, ma facendo venire voglia alle persone di tornare.

La polemica, però, non convince i gestori del locale, che respingono l’accusa di voler monetizzare anche l’acqua. La loro versione è completamente diversa: quell’euro sarebbe stato introdotto per limitare l’utilizzo della plastica e incentivare l’uso delle borracce riutilizzabili. “Non è necessario spiegare, così eliminiamo la plastica”, è la posizione del titolare riportata nella replica al caso. Il chiosco spiega infatti di aver cercato da tempo soluzioni alternative alle bottiglie usa e getta.

Prima venivano utilizzate confezioni in tetrapak, ma poi il locale ha scelto un sistema di filtraggio dell’acqua che permette di servire acqua naturale o frizzante. Con un euro, spiegano i gestori, è possibile riempire qualsiasi tipo di borraccia e farlo anche più volte. Il confronto è anche economico: una bottiglietta di plastica viene venduta a 1,50 euro, mentre il servizio della borraccia costa un euro e punta proprio a ridurre i rifiuti lasciati in spiaggia e nelle strade. Così una semplice borraccia è diventata il simbolo di un dibattito estivo: avidità o salvaguardia ambientale? A Noli l’acqua è diventata un caso.