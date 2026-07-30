Massimo Bossetti, clamoroso: nuova udienza, "rinvenute foto sorprendenti"

È stata fissata per il prossimo 5 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Bergamo (quale giudice dell'esecuzione) l'udienza - in camera di consiglio - chiesta da Massimo Bossetti. L'uomo, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, scomparsa da Brembate Sopra il 26 novembre 2010. Nel decreto di fissazione - firmato dalla presidente Patrizia Ingrasci e visionato dall'Adnkronos - si dà atto della richiesta dei difensori Claudio Salvagni e Paolo Camporini di procedere "alla ricognizione di reperti e campioni biologici, all'acquisizione di documentazione tecnica, amministrativa e di laboratorio relativa ai reperti e ai campioni biologici conservati, all'autorizzazione delle attività tecniche, e alla acquisizione in formato excel delle caratterizzazioni genetiche anonimizzate già acquisite in formato cartaceo".