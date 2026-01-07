Libero logo
di
mercoledì 7 gennaio 2026
Ventimiglia, capotreno sfregiato con cocci di vetro: ancora violenza

2' di lettura

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, martedì 6 gennaio, a bordo dell'Intercity 1537 Ventimiglia-Milano. All'altezza di Imperia, due viaggiatori sono rimasti coinvolti in una lite all'interno del convoglio e, secondo quanto riferito, erano in possesso di bottiglie di vetro. Nel corso della discussione, il capotreno è intervenuto ed è rimasto ferito a una mano, ma è riuscito a proseguire il viaggio. Secondo Trenitalia non risultano altri passeggeri coinvolti o feriti. Il treno ha registrato un ritardo contenuto, pari a circa cinque minuti, senza ulteriori ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

L'episodio di Ventimiglia è accaduto a un giorno di distanza dai fatti di Bologna, dove un capotreno di 34 anni è stato accoltellato a morte. "Non sembra che i due si conoscessero", ha spiegato il capo della squadra mobile della Questura di Bologna, Guglielmo Battisti, rispondendo ai giornalisti sull'omicidio di Alessandro Ambrosio, Capotreno, per cui è stato fermato ieri sera il croato Marin Jelenik, a Desenzano. Sul movente del gesto, Battisti si è limitato a dire che "stiamo lavorando, siamo in piena attività investigativa". Al momento del fermo l'indagato "non ha reso spontanee dichiarazioni".

Marin Jelenic, il padre del capotreno: "Un poveraccio. Se ha le p***e..."

"Mio figlio non ha mai fatto del male a una mosca, non so cosa sia successo. Con lui avevo un rapporto ottimo. Lui ...

"In 24 ore - ha detto ancora - abbiamo raccolto materiale che generalmente si esamina in mesi. Stiamo lavorando per ricostruire nel dettaglio la giornata dell'omicidio e quella successiva, oltre a quelle antecedenti per ricostruire il passato del presunto autore". Il profilo del fermato? "Privo di legami stabili con il territorio, senza familiari - ha confermato l'investigatore - vive in strada, non ha domicilio né residenza. Ha svariati precedenti, non di particolare rilievo, specialmente per porto di coltelli".

Capotreno ucciso, "i motivi abietti di Jelenic": la verità sull'omicidio

Il capotreno Alessandro Ambrosio assassinato a coltellate fuori dalla stazione centrale di Bologna sarebbe stato ucciso ...
