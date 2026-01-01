Ventimiglia, somalo ubriaco importuna una donna: massacrato dai passanti

Un uomo di origini somale ubriaco è stato picchiato nella serata tarda di ieri a Ventimiglia perché, secondo quanto riferito da alcune testimonianze, avrebbe importunato una donna. Sul posto sono intervenuti il ​​personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Azzurra e la polizia. L'uomo è stato trovato incosciente a terra. Una volta stabilizzato, è stato portato in codice rosso all'ospedale Borea di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Accertamenti sono in corso da parte degli agenti del locale commissariato per ricostruire la vicenda.

A San Benedetto del Tronto (Ancona), invece, quattro persone sono rimaste ferite da arma da taglio, tra le quali due giovani che riportate lesioni più gravi, intorno alle 3.30 di stanotte in una rissa all'altezza di un locale nei pressi del faro. Un minorenne, originario di Pescara, è stato ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto ma è in procinto di essere trasferito al Trauma Center di Ancona a causa di una vasta ferita al volto che gli ha procurato serie lesioni. Un altro ragazzo ha riportato gravi ferite ad un braccio con una perdita di sangue molto consistente; è stato trasportato in ospedale e la ferita è stata suturata dai sanitari del pronto soccorso che hanno scongiurato più gravi conseguenze. Altri due giovani sono stati assistiti in ospedale per ferite più lievi.