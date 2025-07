Fermo, malore con il parapendio precipita su una piscina: muore Felix Baumgartner

È Felix Baumgartner l'uomo che ha perso la vita in un incidente con il parapendio avvenuto oggi in provincia di Fermo. Base jumper e paracadutista austriaco, il 56enne era conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per il suo lancio dalla stratosfera con cui stabilì tre record mondiali.

L'uomo sarebbe stato colto da un malore durante un lancio e avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in una piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio. La tragedia è avvenuta intorno alle 16. Nella caduta il velivolo ha urtato una ragazza che è rimasta ferita ma non è in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, l'uomo, al momento dell'impatto era già deceduto.