Roma, preso a morsi all'orecchio e alla spalla per rapinarlo: chi sono le 3 belve

Tre cittadini egiziani di 29, 24 e 23 anni sono stati arrestati a Roma per una violenta rapina ai danni di un turista spagnolo di 30 anni avvenuta nella notte tra domenica e lunedì scorsi nella zona di Termini.I tre, tutti senza fissa dimora e con precedenti per rapine e furti, hanno avvicinato la vittima e il suo amico in via Gioberti intorno alle 3 di notte.

Dopo un primo tentativo fallito, i due più giovani hanno inseguito il 30enne fino al portone del palazzo in via Napoleone III dove alloggiava. Mentre uno lo immobilizzava, l’altro lo ha morso con violenza alla spalla e all’orecchio destro, strappandogli la catenina d’oro. Il turista è rimasto sotto shock e sanguinante. Il suo amico è fuggito in un’altra direzione.La vittima si è presentata al commissariato Viminale insieme all’amico e è stata accompagnata al pronto soccorso del San Giovanni, dove è stata dimessa con 10 giorni di prognosi.

Nei prossimi mesi dovrà sottoporsi a controlli per escludere eventuali malattie infettive trasmesse dai morsi.Gli investigatori del commissariato Viminale, grazie alla denuncia e al riconoscimento fotografico da parte del turista, hanno visionato le telecamere di sorveglianza confermando l’identità dei tre. Quattro giorni dopo i fatti li hanno individuati e fermati in via Amendola, a poche decine di metri dal luogo della rapina. Nei confronti dei due più giovani è scattato il fermo per rapina aggravata, mentre il 29enne è accusato di tentata rapina. I tre sono in attesa del processo per direttissim