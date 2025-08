Simona Cinà, "i vestiti non sono scomparsi": morte in piscina, la scoperta-choc

I vestiti indossati da Simona Cinà, la pallavolista di 20 anni morta durante una festa di laurea in piscina a Bagheria, Palermo, non sono spariti come denunciato dalla sorella gemella Roberta e il fratello Gabriele. La sua minigonna di jeans e la sua maglietta verde, stando a quanto si apprende, sarebbero stati prelevati dai carabinieri la mattina del 2 agosto per poter eseguire le attività di indagine. Al momento la Procura di Termini Imerese indaga per omicidio colposo contro ignoti.

Intanto, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo della 20enne: l'esame dovrebbe chiarire se la ragazza sia annegata e quindi deceduta per un malore o se siano altre le cause della morte. Quando è stata trovata senza vita, indossava un bikini. Alla famiglia della giovane, però, le circostanze in cui è morta Simona non tornano. "Voglio chiarezza sulla sua fine - ha detto il padre Luciano -. C’erano solo bottiglie d’acqua, la piscina era pulita, nessuno ci ha avvisati, è stata mia moglie a chiamare per avere notizie su mia figlia. Dov’è finito l’alcol? Simona era una sportiva, era un pesce in acqua. Vogliamo sapere cosa è successo".