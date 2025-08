Garlasco, "foro sulla tempia di Chiara Poggi": la ferita che può cambiare il caso

A Filorosso il delitto di Garlasco. O meglio, le nuove indagini che vedono indagato in concorso Andrea Sempio. Il programma, in onda lunedì 4 agosto su Rai2 e condotto da Manuela Moreno, vede in studio l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma all’epoca dei fatti e oggi consulente di Sempio, e la criminologa Flaminia Bolzan. Proprio quest'ultima analizza a fondo il referto dell'autopsia sul corpo della vittima da parte del dottor Ballardini: "Anzitutto mi colpisce quello che in realtà abbiamo evidenziato più volte, quindi la discrasia tra l'orario della morte così come viene individuato dal dottor Ballardini, che lo colloca sostanzialmente diciamo tra le 10.30 e le 12 centralizzando l'orario tra le 11 e le 11.30", lasso di tempo che in seguito è stato anticipato. Emerge una "dinamica omicidiaria molto breve, cioè le lesioni mortali sono state principalmente state inferte tutte al viso e nella regione occipitale, quindi diciamo nell'ovale cranico", in pochissimo tempo.

Ma c'è un altro aspetto inusuale ed è legata a una lesione. Si tratta di una sorta di "foro di diametro molto piccolo che si trova più o meno all'altezza della tempia, vicino all'orecchio" sinistro. "È una lesione - spiega l'esperta - che mal si sposa con tutto il quadro di quello che abbiamo descritto, quindi diventa difficile immaginare la presenza di un terzo mezzo lesivo che possa averla prodotta".