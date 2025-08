Roma, strage di alberi. Cittadini in rivolta: "Danno alla salute"

Cittadini e ambientalisti si sono dati appuntamento a Piazza Carpegna a Roma per protestare contro l'annunciato abbattimento di quasi 200 alberi di cui 155 pini sulla centrale e storica via Gregorio VII°, Circonvallazione Aurelia. L'Altritalia Ambiente, Italia Nostra e il Comitato Roma XVI, spiegano, carte alla mano, la situazione di piazza di Villa Carpegna. Proprio in questi giorni di agosto infatti, circa 200 alberi adulti sono a rischio di abbattimento a causa dei lavori dei sottoservizi Acea, finalizzati alla realizzazione di una tramvia che dovrebbe collegare Giureconsulti a Cavalleggeri. Gli scavi per la realizzazione di questa opera, senza il "cantiere radici" previsto dal regolamento, comprometteranno inevitabilmente le radici. Inoltre manca la valutazione di impatto ambientale.