Cavalli impazziti a Roma, cosa emerge dai video: di chi è la colpa

Le immagini che hanno fatto il giro dei social network sono ora al centro delle indagini. I video della notte di venerdì a Caracalla, quando una batteria di fuochi d'artificio ha provocato il panico tra i cavalli impegnati nelle prove della parata del 2 Giugno, saranno acquisiti dagli investigatori per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità oltre a quella già ammessa dall'agente che ha acceso la miccia.

Il protagonista della vicenda è un istruttore della Polizia Locale di Roma Capitale di 51 anni, entrato in servizio nel 2025 dopo aver superato l'ultimo concorso pubblico. La sera dell'incidente era impegnato in mansioni logistiche e conduceva un furgone destinato al trasporto dei materiali utilizzati dai reparti della Municipale. Davanti ai carabinieri della Compagnia Roma Centro, l'uomo avrebbe ammesso di essere stato lui ad accendere la batteria pirotecnica.