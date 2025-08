Chiara Poggi, "i tre puntini sulla coscia": un rituale massonico?

Riguardo all’impronta 33, punto centrale della riapertura del caso, si è tornati a parlare delle cosiddette minuzie: elementi distintivi per identificare un’impronta digitale. Secondo la genetista Marina Baldi, “non è un’impronta insanguinata” e dunque non sarebbe possibile collegarla con certezza all’azione omicidiaria. E ha aggiunto: “Le 15 minuzie individuate non raggiungono la soglia minima prevista dalle linee guida italiane”.

Di parere opposto De Rensis, avvocato di Alberto Stasi: “Non è il numero che conta, ma la qualità. Ne sono bastate anche 12, in altri casi”. Garofano ribadisce: "Non c'è sangue, e quell’area non evidenziava nulla che potesse ricondurre a una traccia ematica". Sull’ormai famoso “Dna fantasma”, cioè un profilo genetico ignoto di cui si è parlato nel 2007, Garofano è stato netto: "Non mi risulta esistesse un profilo ignoto diverso da quello di Stasi o della vittima. Se ci fosse stato, sarebbe stato un elemento decisivo nelle indagini".