Salerno, si lamenta della "città insicura"? Subito dopo rapina un'anziano

Surreale. Questa è la parola più appropriata per definire ciò che è accaduto a Salerno. Un uomo è stato intervistato dall'emittente locale TvOggi. Il tema? La sicurezza in città, molto caro ai residenti del capoluogo di provincia. E fin qui nulla di strano. Salvo che, pochi minuti dopo, lo stesso uomo ha compiuto una rapina ai danni di un anziano sul Corso Vittorio Emanuele dopo piazza Portanova, sorprendendolo alle spalle e intimandogli di consegnargli il portafogli sotto minaccia di un oggetto tagliente.
Il giovane italiano è stato poi portato in caserma per confrontare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo la strada in cui è avvenuto l'episodio, con le testimonianze dell'anziano rapinato e in seguito anche le immagini proprio dell'emittente locale registrate qualche minuto prima. La notizia è stata riportata dal Mattino.
"Lavoro non ce n'è molto, non sono razzista - aveva detto il presunto rapinatore durante l'intervista - ma ci sono tanti extracomunitari in giro che spesso si ubriacano e succede sempre qualcosa di questo tipo". Dopo queste dichiarazioni all'emittente TvOggi, il giovane ha compiuto la rapina ai danni del povero malcapitato che si trovava sul lungomare per una semplice passeggiata: aveva scelto Salerno, da Nocera Inferiore, per passare qualche ora tranquilla, ma così non è stato.