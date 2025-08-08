Latina, violenza sessuale su bimbo di 5 anni: orrore del tunisino, come lo sorprendono

Nella giornata di ieri, giovedì 7 agosto, la polizia della questura di Latina ha sottoposto a fermo un giovane di 24 anni di nazionalità tunisina, accusato di violenza sessuale ai danni di un minore e atti osceni in luogo pubblico.

Sempre nella serata di ieri, intorno alle 23:35, gli agenti del commissariato del comune nel sud della provincia di Latina sono intervenuti nei pressi di uno stabilimento balneare, in via lungomare di Ferrara, dove era stata segnalata la presenza di una persona che aveva molestato un bambino di 5 anni. Gli agenti, grazie alle prime informazioni acquisite e alle descrizioni del ventiquattrenne rese dai testimoni, sono riusciti a rintracciare e identificare il giovane.