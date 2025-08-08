Libero logo
venerdì 8 agosto 2025
Sesto San Giovanni, sequestra due ragazzine: minacciate col cacciavite e stuprate

1' di lettura

Un uomo italiano di 40 anni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina nei confronti di due ragazzine di 16 e 15 anni. Ieri sera le due minori stavano rientrando a casa in assenza temporanea dei genitori.

Nell'ascensore condominiale sono state raggiunte da uno sconosciuto che, dopo aver atteso che aprissero la porta dell'appartamento, le avrebbe minacciate con un cacciavite bloccandole all'interno dell'abitazione. Con la costante minaccia del cacciavite, le avrebbe obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, il 40enne si sarebbe allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi.

Le immediate ricerche attivate con l'ausilio di più pattuglie dell'Arma, impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l'autore che vagava in strada, trovandolo e degli oggetti asportati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista. Il 40enne era fuggito dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi. L'uomo è stato condotto in carcere.

