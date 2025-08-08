Botulino, una morte "sospetta": riesumata la salma di una 45enne

C'è una seconda morte sospetta legata alla presunta intossicazione da Botulino a Diamante. Si tratta di una donna di 45 anni di Praia a Mare, sempre nel Cosentino, morta nei giorni scorsi per un malore improvviso. I funerali della donna si sono svolti ieri, ma oggi il fratello della 45enne ha sporto denuncia affermando che la donna aveva mangiato un panino acquistato dallo stesso venditore ambulante di Diamante dal quale sarebbe partita l'intossicazione.

La Procura di Paola - che indaga già sulla morte di un 52enne del Napoletano che, come tutti gli altri intossicati, ha consumato un panino con salsiccia e broccoli comprato nel food truck - ha disposto la riesumazione della salma della donna per i necessari accertamenti. Al momento gli accertamenti degli inquirenti si stanno concentrando sul metodo di conservazione e somministrazione dei sott'olio da parte del venditore ambulante - interrogato in Procura - e non sul prodotto commerciale utilizzato, per il quale al momento non è stato disposto il sequestro.

Al vaglio anche le posizioni dei medici della clinica di Belvedere Marittimo dove il 52enne di Cercola si era recato per i malori accusati. Da verificare, infatti, se i sintomi del Botulino siano stati valutati adeguatamente, cosa che avrebbe dovuto far scattare l'apposito protocollo sanitario che prevede il ricovero e la somministrazione di uno specifico antidoto alla tossina.

Intanto, la Procura di Paola ha fatto sapere che sono tre gli indagati, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive: si tratta del commerciante ambulante che avrebbe venduto il prodotto contaminato e dei legali rappresentanti di due ditte che avrebbero fornito gli alimenti utilizzati per la preparazione dei prodotti venduti.

