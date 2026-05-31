Torino, emergenza black-out per tutta l'estate: un incubo, senza luce ogni 6 ore

Emergenza-blackout continua a Torino, dove i cittadini ormai fanno i conti con stop quotidiani all'energia elettrica. Da giorni il capoluogo piemontese è alle prese con una serie di interruzioni che stanno mettendo in difficoltà residenti, attività commerciali e circolazione urbana. Dal centro alle zone periferiche, anche nelle ultime ore molti quartieri sono rimasti senza corrente a lungo.

A fare il punto - come scrive Il Fatto Quotidiano - è Iren, la società che gestisce la rete elettrica cittadina e che serve centinaia di migliaia di utenti tra bassa e media tensione. L'azienda ha riconosciuto la complessità del quadro, attribuendo le criticità a una rete datata e all'impennata dei consumi causata dalle alte temperature. L'utilizzo massiccio dei condizionatori avrebbe infatti spinto la domanda energetica fino al 30% oltre la media stagionale. "I giunti di rete nel terreno non dissipano calore e si fondono", ha spiegato Iren, evidenziando come il problema non dipenda da un singolo guasto ma da numerosi cedimenti distribuiti sull'intera infrastruttura.

La spiegazione è arrivata dopo le richieste del sindaco Stefano Lo Russo, che ha chiesto di "rendere la rete efficiente e di sostituire i vecchi giunti". Alla richiesta del primo cittadino di "aprire più cantieri rispetto allo scorso anno", la risposta di Iren è stata netta: "Fare di più dei 900 già aperti rispetto a 12 mesi equivale a paralizzare la città".

Nel frattempo, si registra in media un blackout ogni sei ore. Per rafforzare il sistema, la società ha già presentato un piano da 515 milioni di euro da realizzare entro il 2030, con nuove cabine elettriche, linee potenziate e strumenti avanzati per il monitoraggio dei guasti.