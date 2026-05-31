Mangiare e bere bene fra paesaggi e attività: una guida per godersi l’estate in Trentino

La prossima estate, ormai alle porte, il Trentino si racconta attraverso un calendario di appuntamenti che intreccia paesaggio, gusto e attività open air. Dalle Dolomiti di Brenta alla Valle dei Laghi, dall’Alta Vallagarina al Primiero, il territorio propone esperienze che mettono al centro i sapori locali e il patrimonio enogastronomico, offrendo occasioni di incontro tra natura, cultura e tradizioni. Aperitivi al tramonto, trekking tra malghe, degustazioni di vino e whisky di montagna, passeggiate enogastronomiche e iniziative per famiglie compongono un programma diffuso che accompagna residenti e visitatori lungo tutta la bella stagione. Enogastronomia in quota sulle Dolomiti di Brenta Nel cuore delle Dolomiti di Brenta, tra maggio e settembre, Madonna di Campiglio e le valli circostanti ospitano alcune delle proposte più suggestive dell’estate. Tra queste spicca la rassegna “Tramonti in quota”, che prevede aperture serali straordinarie degli impianti di risalita abbinate ad aperitivi panoramici e musica dal vivo in rifugi e punti d’osservazione affacciati sulle montagne. Gli appuntamenti coinvolgono la cabinovia 5 Laghi, con date fissate per il 19 giugno e il 12 settembre, la cabinovia Grostè il 5 settembre e la cabinovia Pradalago il 19 settembre. In ciascuna occasione il pubblico potrà salire in quota per vivere l’atmosfera del tramonto tra sapori e paesaggi d’alta montagna. Le tariffe variano in base all’impianto, mentre le consumazioni restano a pagamento; i possessori di DoloMeet Card e DoloMeet Passion potranno usufruire di voucher gratuiti prenotabili tramite l’app Mio Trentino. Gli eventi si terranno anche in caso di tempo incerto, salvo condizioni meteo tali da impedire l’apertura degli impianti. Non solo trekking e natura quindi: l’estate nella perla delle Dolomiti di Brenta si tinge di arancio e rosa grazie a un format che negli ultimi anni si è imposto come uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario.

L’iniziativa, inserita nel palinsesto delle Outdoor Weeks, interpreta una nuova idea di montagna: meno legata alla fatica dell’escursione e più orientata alla fruizione emozionale del paesaggio, soprattutto nei momenti più iconici della giornata. Il cuore dell’evento è semplice quanto potente: salire in quota al calare del sole, quando le Dolomiti di Brenta si accendono dei colori della cosiddetta “golden hour”. In quota, lo scenario è quello di un vero e proprio salotto alpino: tavoli apparecchiati, musica dal vivo o dj set soft, e un aperitivo con prodotti del territorio. Il tutto mentre il sole scompare dietro le cime, regalando una delle immagini più iconiche delle Alpi. Ogni serata ha una propria ambientazione, ma il filo conduttore resta invariato: un aperitivo “sospeso” tra cielo e montagne, capace di unire enogastronomia, musica e natura in un’unica esperienza immersiva. Sempre in quest’area si inserisce anche Dolomiti Garda Express, il servizio che dal 18 giugno al 17 settembre collegherà ogni mercoledì il Garda alle Dolomiti di Brenta, offrendo un’esperienza che unisce mobilità sostenibile e convivialità in quota. Il collegamento interesserà Torbole, Riva del Garda, Arco, Sarche, Ponte Arche, Pinzolo e Madonna di Campiglio e consentirà di raggiungere gli impianti di risalita per trascorrere una giornata tra montagna e rifugi. Il voucher di prenotazione, al costo di 35 euro, comprende infatti l’accesso agli impianti e un aperitivo in rifugio, rafforzando il dialogo tra due dei paesaggi più iconici del Trentino.

L’estate in quota è anche tempo di cammini lenti e scoperte gastronomiche. Tra Madonna di Campiglio e Pinzolo, il percorso delle Malghe Vagliana e Vaglianella propone un trekking facile, adatto anche alle famiglie, lungo 6,8 chilometri e immerso nel paesaggio alpino. Il sentiero collega più malghe e invita a una sosta presso Malga Mondifrà, dove la ristorazione tipica permette di assaporare i prodotti del territorio nel loro contesto più autentico. Nella stessa direzione si muovono anche le “Albe in Malga”, previste tra luglio e agosto in Val Rendena, un’esperienza che accompagna i partecipanti nella quotidianità dei malgari tra sveglie mattutine, lavori di stalla e colazioni tipiche consumate in quota. Gli appuntamenti coinvolgeranno Malga Ritort, Malga Patascoss, Malga Cengledino e Malga Valina d’Amola, restituendo un’immagine viva e concreta della montagna produttiva. Se i “Tramonti in quota” hanno il sapore dell’aperitivo e della socialità, “Albe in malga” rappresenta il volto più autentico e rurale della montagna. Un’iniziativa che rovescia i ritmi della vacanza e invita a svegliarsi prima dell’alba per vivere, almeno per qualche ora, la vita vera dell’alpeggio. L’appuntamento è quando il buio non ha ancora lasciato spazio al giorno. Zaino in spalla e una breve camminata conducono i partecipanti verso le malghe, mentre i primi suoni sono quelli dei campanacci delle mucche e dei passi sull’erba ancora bagnata di rugiada. Qui il tempo cambia ritmo. Non c’è musica né intrattenimento: il protagonista è il lavoro. Le attività iniziano subito, accanto ai malgari, con il raduno del bestiame, la mungitura e le prime fasi della lavorazione del latte. È un’immersione concreta nella filiera del latte, dove ogni gesto – spesso tramandato da generazioni – diventa esperienza condivisa.

A differenza di molti eventi turistici, “Albe in malga” non è uno spettacolo da guardare, ma un’esperienza da vivere. In alcune tappe – come quelle nelle malghe attorno a Campiglio, tra Patascoss, Boch o Ritorto – i partecipanti diventano veri e propri “malgari per un giorno”. Si può provare a mungere, assistere alla trasformazione del latte in burro o formaggio, oppure semplicemente ascoltare i racconti di chi la montagna la abita ogni estate. È un contatto diretto con un mestiere duro e poco visibile, ma centrale nella cultura alpina. Il culmine dell’esperienza arriva dopo le prime ore di lavoro, quando il sole è ormai alto sulle Dolomiti di Brenta. È il momento della colazione in malga, fatta di prodotti freschi e locali: latte appena munto, formaggi, salumi, torte e pane fatto in casa. Un gesto semplice, ma potente dal punto di vista narrativo: la ricompensa dopo il lavoro, il senso di comunità attorno al tavolo e la percezione concreta della filiera corta. “Albe in malga” è uno degli appuntamenti più trasversali dell’estate trentina. Coinvolge famiglie, bambini e appassionati di natura, ma anche chi cerca un’esperienza diversa dal turismo tradizionale. L’iniziativa si sviluppa tra luglio e settembre, con appuntamenti distribuiti in diverse malghe e spesso a numero chiuso, a sottolineare il carattere intimo dell’esperienza. Valle dei Laghi: sentieri e degustazioni Se le Dolomiti raccontano il gusto della quota, la Valle dei Laghi si conferma una delle destinazioni di riferimento per l’enoturismo estivo, con un’attenzione particolare alla Nosiola e al Vino Santo Trentino Doc. Tra fine maggio e fine agosto il territorio ospiterà una serie di iniziative che valorizzano il suo patrimonio vitivinicolo attraverso esperienze capaci di unire vino, paesaggio e cultura locale. In questo contesto, dal 30 maggio al 2 giugno si svolgerà la 19ª edizione della TourLaghi, corsa a tappe inserita nel Calendario Nazionale FIDAL, affiancata dalla TourLaghi Baby Run. Parallelamente, residenti e visitatori potranno percorrere il Sentiero della Nosiola, un anello di 12 chilometri che attraversa Padergnone, Santa Massenza, Sarche e Calavino, tra vigneti, terrazzamenti e distillerie. Il Sentiero della Nosiola è una passeggiata, articolata in due tappe, tra i coltivi della Nosiola, vitigno autoctono della Valle dei Laghi le cui uve vengono fatte appassire su appositi graticci (le arèle) per produrre il Vino Santo Trentino.