Olmedo, colpo di calore in auto: morto un bimbo di 4 anni

Un bambino di quattro anni è morto per un colpo di calore: è successo a Olmedo, nel nord ovest della Sardegna. Il piccolo, figlio di turisti romeni in vacanza sull'isola, dopo un primo ricovero d’urgenza in rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari era poi stato trasferito all’ospedale Gemelli di Roma, dove è deceduto questa mattina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Alghero, nel pomeriggio di mercoledì scorso il bambino avrebbe approfittato di un momento di riposo dei genitori per uscire di casa. La mamma e il papà del piccolo, dopo essersi accorti della sua assenza, hanno cominciato a cercarlo. E poi il tragico epilogo: lo hanno trovato privo di sensi nella loro auto parcheggiata sotto il sole cocente.

Il 118 ha trasportato il piccolo in condizioni gravissime all’ospedale di Sassari, dove è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva. I medici hanno diagnosticato un colpo di calore dovuto a una lunga esposizione a temperature elevate all'interno dell'auto. Poi, visto il peggioramento delle condizioni cliniche, venerdì è stato disposto il trasferimento a Roma, dove il bimbo è stato preso in carico dall’équipe di rianimazione pediatrica del Gemelli. Nonostante i tentativi dei sanitari, il piccolo non ce l’ha fatta. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per fare luce sull’accaduto.