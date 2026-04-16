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Napoli, rapina da film: blitz dei corpi speciali in banca, la fuga dei ladri con maschere da vip

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giovedì 16 aprile 2026
Napoli, rapina da film: blitz dei corpi speciali in banca, la fuga dei ladri con maschere da vip

1' di lettura

Un giorno di ordinaria follia sotto il Vesuvio. In piazzale Medaglie d'Oro, nel quartiere Vomero a Napoli, dove questa mattina, giovedì 16 aprile, c'è stata una rapina con ostaggi, sono arrivati i carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis) di Livorno per la bonifica all'interno della filiale della banca Credit Agricole dove erano già stati liberati 25 ostaggi. Si presume che il gruppo di malviventi, travestiti con maschere che raffiguravano attori americani famosi, siano fuggiti attraverso la rete fognaria dove nella notte avevano praticato un foro sul pavimento.

Tra le persone liberate dai carabinieri c'erano anche una decina di dipendenti della filiale e alcuni clienti in fila agli sportelli. Sei persone hanno fatto ricorso alle cure mediche in seguito a malori dovuti allo spavento. Nessuno è grave. Sul posto anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri. I carabinieri del Gruppo intervento speciale (Gis), hanno fatto irruzione nella filiale della banca Credit Agricole, dove si sospettava potessero ancora nascondersi i banditi. 

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Al momento è ancora chiusa piazza Medaglie d'Oro a Napoli. Così come l'uscita Niutta della metropolitana Linea 1. Mentre la stazione è aperta al pubblico. A causa delle operazioni delle forze dell'ordine sono state deviate alcune linee bus: 130, 147, 139, C44 e C42.

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