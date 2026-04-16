Genova, il concerto organizzato targato Salis? La cabina telefonica diventa un bagno

Silvia Salis festeggia con tanto di selfie in consolle per il concertone organizzato in piazza Matteotti nella Genova da lei amministrata... ma sotto il suo naso c'è il degrado a cielo aperto. La dem che studia da segretaria del Partito democratico - e che qualcuno vorrebbe in trincea alle prossime primarie del centrosinistra - ha tentato il colpaccio mediatico per intercettare il voto giovanile. Come? Chiamando a suonare una famosa dj techno.

"Piazza Matteotti stracolma, tante e tanti giovani per ascoltare una delle dj più influenti della scena techno internazionale: a Genova, stasera, suona Charlotte de Witte Una serata per tante e tanti giovani genovesi e non solo, una serata bellissima per la nostra città. Charlotte de Witte ha scelto piazza Matteotti per la sua musica e Genova ha risposto alla grande. Grazie a tutte e tutti quelli che ci sono stati e che ci hanno creduto", aveva commentato sui social subito dopo l'evento.