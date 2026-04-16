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Corciano, 30enne albanese non si ferma all'alt: ecco come lo bloccano

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giovedì 16 aprile 2026
Corciano, 30enne albanese non si ferma all'alt: ecco come lo bloccano

1' di lettura

A Corciano - in provincia di Perugia -, il personale della polizia ha arrestato un uomo - di origine albanese -, che aveva numerosi precedenti di polizia. Il motivo? Si è reso responsabile del reato di fuga pericolosa a seguito della violazione dell'obbligo di fermarsi all'alt e di reingresso illecito nel territorio nazionale. Durante un normale controllo di stradale, gli agenti avevano dato il segnale dell'alt a una autovettura. Ma il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga a tutta velocità. Da quel momento è nato un inseguimento lungo le strade del centro abitato di Ellera di Corciano, durante il quale l’uomo ha mantenuto una condotta di guida estremamente pericolosa, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada con sorpassi azzardati.

Subito dopo ha abbandonato il veicolo e ha tentato la fuga a piedi. Ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dagli agenti. I successivi accertamenti hanno evidenziato che l’uomo si trovava irregolarmente sul territorio nazionale, essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione. Ora il 30enne albanese è in stato di arresto. A seguito della convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con permanenza domiciliare nelle ore notturne. Contestualmente, è stato concesso il nulla osta per l’espulsione dal territorio dello Stato.

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