Spaccio di strada, ok allo stop della lieve entità: insorgono le opposizioni

Ok allo stop della lieve entità per lo spaccio di strada: l’aula del Senato ha approvato un emendamento unitario della maggioranza, a trazione FdI, a prima firma del senatore Marco Lisei, che introduce una circoscrizione della lieve entità sullo spaccio di strada. Relativamente a produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope “il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte risultano poste in essere in modo continuativo e abituale”, si legge nella riformulazione dell’emendamento al dl Sicurezza approvata dall’aula e accolta da Lisei. “Accogliamo la riformulazione perché non altera il principio di fondo: la finalità è quella di limitare la concessione della lieve entità per lo spaccio, condotte particolarmente insidiose dei cittadini”, ha detto.

Dura la reazione delle opposizioni. “Siamo in una condizione di sovraffollamento carcerario allucinante, con il 30% dei detenuti legati alla droga, ma avete valutato l’impatto di questo intervento di circoscrizione della lieve entità? È pericolosissimo fare una modifica così delicata in questo modo. Chiedo di ritirare questa norma perché ha un impatto drammatico”, ha detto il senatore dem Alfredo Bazoli. Un appello, quello al ritiro, a cui si è unito anche Peppe De Cristofaro di Avs: “Io legalizzerei, qua si stringe, quindi figuriamoci se condivido, ma come diavolo è possibile che un emendamento come questo, estraneo per materia, viene reso potabile e altri sono resi improcedibili? Non può esserci il doppio standard degli emendamenti. Chiedo di tornare in commissione”. Ma la richiesta, a cui si è associata pure la pentastellata Ada Lopreiato, è stata respinta.