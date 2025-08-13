Sperlonga, la cucina è chiusa ma vuole cenare: dà fuoco a tutto

A Sperlonga, un uomo di 60 anni residente in provincia di Napoli è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per minacce, lesioni, danneggiamento a seguito di incendio e calunnia. Le indagini, avviate dopo le querele di due titolari di un ristorante locale e della moglie di uno di loro, hanno ricostruito i fatti avvenuti a partire dal 18 luglio, grazie a immagini di videosorveglianza e testimonianze.L’uomo, in evidente stato di alterazione, si era recato al ristorante pretendendo di cenare nonostante la cucina fosse chiusa. All’interno del locale, ha infastidito i clienti, ha tentato di colpire i titolari con una bottiglia di vetro mentre li minacciava di morte e, una volta uscito, ha lanciato sassi verso il ristorante. Più tardi, ha tagliato la strada alla moglie di uno dei titolari, facendola cadere dalla bicicletta e causandole lievi lesioni.
Due giorni dopo, l’uomo è tornato nei pressi del locale, appiccando un incendio con della carta gettata sui mastelli esterni, subito spento dai gestori.Successivamente, il sessantenne si è presentato alla Stazione dei carabinieri di Sperlonga, denunciando di essere stato aggredito fisicamente dai titolari e dai dipendenti del ristorante, accusandoli di avergli causato diverse fratture. Tuttavia, le indagini hanno smentito le sue affermazioni, dimostrando che l’aggressione denunciata non era mai avvenuta. La ricostruzione dei fatti ha portato alla denuncia dell’uomo per i reati commessi, evidenziando la falsità della sua controdenuncia.