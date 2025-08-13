Sperlonga, la cucina è chiusa ma vuole cenare: dà fuoco a tutto

A Sperlonga, un uomo di 60 anni residente in provincia di Napoli è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per minacce, lesioni, danneggiamento a seguito di incendio e calunnia. Le indagini, avviate dopo le querele di due titolari di un ristorante locale e della moglie di uno di loro, hanno ricostruito i fatti avvenuti a partire dal 18 luglio, grazie a immagini di videosorveglianza e testimonianze.L’uomo, in evidente stato di alterazione, si era recato al ristorante pretendendo di cenare nonostante la cucina fosse chiusa. All’interno del locale, ha infastidito i clienti, ha tentato di colpire i titolari con una bottiglia di vetro mentre li minacciava di morte e, una volta uscito, ha lanciato sassi verso il ristorante. Più tardi, ha tagliato la strada alla moglie di uno dei titolari, facendola cadere dalla bicicletta e causandole lievi lesioni.