Bari, scontrino-scandalo: quanto costa la "spolverata di pepe"

Altro scontrino folle. Succede a Bari, dove una pizzeria ha fatto pesare sul conto finale la spolverata di pepe sulla pizza. Tutto vero. Nelle voci dello scontrino, che ammonta a 38,50 euro, si legge chiaramente: "+ 50 centesimi per pepe". "Per una spolverata di pepe ho pagato un sovrapprezzo", ha denunciato il cliente sui social, alquanto sorpreso per l'accaduto.

E come lui sono in tanti a rimanere sconvolti. D'altronde, da anni la Puglia durante l'estate viene presa d'assalto dai turisti e sono molti i residenti che si lamentano dei "prezzi eccessivi" praticati dalle attività locali. Questa volta non è da meno. In diversi utenti definiscono il sovrapprezzo per il pepe "ingiustificato".