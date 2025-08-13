Borsellino, Mani Pulite e quei dossier mai aperti

In un articolo su La Stampa Giancarlo Caselli, uno dei pubblici ministeri protagonisti della lotta alla mafia, polemizza con la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo che intende concentrare l’attenzione sul filone mafia-appalti come causa fondamentale della strage di via d’Amelio che colpì Paolo Borsellino e la sua scorta, sostenendo che si tratta di una operazione riduttiva nei confronti della personalità di Borsellino. A nostro avviso le cose stanno in un modo diverso. Uno dei punti di partenza è costituito dalla battuta di Giovanni Falcone: «La mafia è entrata in borsa», quando egli ebbe notizia della vendita da parte di Gardini della Calcestruzzi a un personaggio siciliano notoriamente vicino alla mafia come era Buscemi. Ciò detto tutta la vicenda di Mani Pulite è stata caratterizzata da un singolare andamento, nel senso che il pool dei pm, al netto della inaccettabile unilateralità politica che caratterizzò la sua azione, comunque entrò come un coltello nel burro nell’economia del Nord. Successivamente le indagini si spostarono anche al Sud, ma non passarono mai davvero lo Stretto.

Addirittura è risultato che da un lato Borsellino, dall’altro lato Mori e De Donno consultarono anche Di Pietro perché desse una occhiata alla Sicilia in quanto che il procuratore della Repubblica di Palermo Giammanco non aveva intenzione di muoversi su quel nodo. Allora la lettura che si può dare della strage operata dalla mafia nei confronti di Borsellino e della sua scorta è che essa, informata delle intenzioni del magistrato, di voler indagare sul dossier mafia-appalti giocò d’anticipo stroncando tutto sul nascere. Infatti se Borsellino avesse preso di petto la vicenda mafia-appalti essa si sarebbe tradotta rapidamente nella versione siciliana di Mani Pulite con una aggravante per tutti cioè per gli imprenditori e per i politici coinvolti. Infatti al Nord ci fu una estensione del concetto del reato di finanziamento irregolare di corruzione ma non sono mai stati evocati reati di mafia perché appunto al Nord la mafia in quella vicenda non c’era.