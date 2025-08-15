Circeo, "quale auto cerchiamo": ragazzi investiti, ore contate per il pirata

Libero logo
venerdì 15 agosto 2025
"Questa notte alle 03.30 su via Badino davanti alla pensione Anna hanno investito e ucciso mio nipote scappando con la macchina. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva subito. Condividete per favore. La macchina molto probabilmente è beige, ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti. Vi prego se vedete qualcosa scrivetemi": questo l'appello lasciato su Facebook da Andrea Casale, zio di uno dei tre ragazzi investiti nella notte tra il 14 e il 15 agosto vicino a Latina, in una traversa della strada che collega San Felice Circeo a Terracina all'altezza del chilometro 8.

Tre giovani originari di Latina sono stati travolti da un'auto, una berlina di colore chiaro, mentre rientravano a casa, a piedi, dopo una serata in spiaggia. Uno di loro, 16 anni, è morto sul colpo. Illeso suo fratello gemello, mentre il terzo ragazzo, un amico, ha riportato ferite lievi ed è stato ricoverato all'ospedale Fiorini di Terracina con una prognosi di 20 giorni.

L'automobilista responsabile del grave incidente non si è fermato dopo l'impatto, è fuggito. Secondo alcuni testimoni, l'auto viaggiava a velocità elevata. È successo in una zona molto frequentata da villeggianti e comitive. Subito dopo l'incidente, sul posto sono giunte la polizia locale e la polizia di Stato, che hanno anche acquisito i filmati delle telecamere.

