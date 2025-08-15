Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Circeo, investe tre ragazzi e scappa: un morto, caccia all'auto pirata

venerdì 15 agosto 2025
Circeo, investe tre ragazzi e scappa: un morto, caccia all'auto pirata

1' di lettura

Nella notte di Ferragosto, un tragico incidente ha sconvolto la provinciale che collega Terracina al Circeo. Intorno alle 3:30, al chilometro 8 di via Terracina, un’auto ha investito tre giovani che camminavano sul bordo della strada. Un ragazzo di 16 anni, originario di Latina, è morto sul colpo, mentre un amico ha riportato ferite lievi e il fratello della vittima è rimasto illeso ma in stato di choc. Secondo Il Messaggero, il veicolo, descritto come beige e a velocità elevata, non si è fermato dopo l’impatto, e il conducente si è dato alla fuga verso Terracina. Le indagini sono complicate dall’assenza di telecamere pubbliche in quel tratto, ma gli investigatori stanno verificando la presenza di impianti privati per ottenere immagini utili.

Toh, sui giornali di sinistra salta l’etnia dei baby “pirati”

“I pirati”, titola La Stampa, “sono quattro bambini”, ma non i figli di Barbanera, Henry Morgan,...

La polizia stradale e il commissariato di Terracina, intervenuti immediatamente insieme al 118, hanno avviato una caccia al pirata della strada, setacciando la zona e raccogliendo testimonianze. Il ragazzo ferito è stato portato all’ospedale “Fiorini” di Terracina, con una prognosi di venti giorni. I tre giovani stavano tornando a piedi al residence dove alloggiavano con le famiglie, lungo un tratto di strada privo di marciapiedi, con solo una stretta striscia sterrata, nonostante la zona sia frequentata da migliaia di turisti in estate. 

Cecilia De Astis, la sorella ai funerali: "Sei morta per il fallimento di questa società"

"Insieme abbiamo condiviso grandi dispiaceri, ma anche momenti belli che ci aiuteranno a sopportare dolore misto a...

Vivo per miracolo Monte Rosa, alpinista cade per 20 metri in un crepaccio: il video dei soccorsi

Latina sotto choc Latina, violenza sessuale su bimbo di 5 anni: orrore del tunisino, come lo sorprendono

Tre morti, molti feriti A1, Tir salta la corsia e si schianta su un'ambulanza: ecatombe in autostrada

tagincidenteterracinalatina

Vivo per miracolo Monte Rosa, alpinista cade per 20 metri in un crepaccio: il video dei soccorsi

Latina sotto choc Latina, violenza sessuale su bimbo di 5 anni: orrore del tunisino, come lo sorprendono

Tre morti, molti feriti A1, Tir salta la corsia e si schianta su un'ambulanza: ecatombe in autostrada

ti potrebbero interessare

720x576

Monte Rosa, alpinista cade per 20 metri in un crepaccio: il video dei soccorsi

1280x853

Latina, violenza sessuale su bimbo di 5 anni: orrore del tunisino, come lo sorprendono

777x400

A1, Tir salta la corsia e si schianta su un'ambulanza: ecatombe in autostrada

3072x2304

Bari, auto travolge i ciclisti: tre morti sulla Sp231