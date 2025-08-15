Circeo, investe tre ragazzi e scappa: un morto, caccia all'auto pirata

Nella notte di Ferragosto, un tragico incidente ha sconvolto la provinciale che collega Terracina al Circeo. Intorno alle 3:30, al chilometro 8 di via Terracina, un’auto ha investito tre giovani che camminavano sul bordo della strada. Un ragazzo di 16 anni, originario di Latina, è morto sul colpo, mentre un amico ha riportato ferite lievi e il fratello della vittima è rimasto illeso ma in stato di choc. Secondo Il Messaggero, il veicolo, descritto come beige e a velocità elevata, non si è fermato dopo l’impatto, e il conducente si è dato alla fuga verso Terracina. Le indagini sono complicate dall’assenza di telecamere pubbliche in quel tratto, ma gli investigatori stanno verificando la presenza di impianti privati per ottenere immagini utili.