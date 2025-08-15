Circeo, investe tre ragazzi e scappa: un morto, caccia all'auto pirata

Nella notte di Ferragosto, un tragico incidente ha sconvolto la provinciale che collega Terracina al Circeo. Intorno alle 3:30, al chilometro 8 di via Terracina, un’auto ha investito tre giovani che camminavano sul bordo della strada. Un ragazzo di 16 anni, originario di Latina, è morto sul colpo, mentre un amico ha riportato ferite lievi e il fratello della vittima è rimasto illeso ma in stato di choc. Secondo Il Messaggero, il veicolo, descritto come beige e a velocità elevata, non si è fermato dopo l’impatto, e il conducente si è dato alla fuga verso Terracina. Le indagini sono complicate dall’assenza di telecamere pubbliche in quel tratto, ma gli investigatori stanno verificando la presenza di impianti privati per ottenere immagini utili.
Toh, sui giornali di sinistra salta l’etnia dei baby “pirati”“I pirati”, titola La Stampa, “sono quattro bambini”, ma non i figli di Barbanera, Henry Morgan,...
La polizia stradale e il commissariato di Terracina, intervenuti immediatamente insieme al 118, hanno avviato una caccia al pirata della strada, setacciando la zona e raccogliendo testimonianze. Il ragazzo ferito è stato portato all’ospedale “Fiorini” di Terracina, con una prognosi di venti giorni. I tre giovani stavano tornando a piedi al residence dove alloggiavano con le famiglie, lungo un tratto di strada privo di marciapiedi, con solo una stretta striscia sterrata, nonostante la zona sia frequentata da migliaia di turisti in estate.