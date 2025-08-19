Sardegna, un'altra vittima del botulino: cosa aveva mangiato Valeria

C'e' un'altra vittima in Sardegna per l'intossicazione da botulino. Anche questa volta si tratta di una donna che alla Fiesta Latina a luglio scorso a Monserrato ha assaggiato la salsa guacamole. Nella notte e' morta Valeria Sollai, 62 anni, ricoverata da settimane in rianimazione al Policlinico universitario della citta' della provincia di Cagliari. La paziente ha lottato per settimane contro le gravi conseguenze dell'avvelenamento, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate, spiega l'Unione Sarda. L'8 agosto scorso e' deceduta Roberta Pitzalis, 38 anni, la prima donna a essere stata ricoverata per l'intossicazione, trasferita prima all'ospedale Brotzu e poi al Businco di Cagliari. La posizione di Christian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco dove sono stati consumati i prodotti contaminati gia' indagato, si aggrava con questo secondo decesso.