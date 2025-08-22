Multe, quanto stiamo pagando davvero all'anno: spennati

Un tesoretto (un tesorone) di oltre due miliardi di euro, che è più o meno il pil del Burundi: e pure aumentato di 200 milioni in un anno appena, che fanno circa sedici milioni al mese, cioè 500mila euro al dì. È l'ammontare del conto salato, salatissimo, che abbiamo pagato nel 2024 sotto la voce “multe stradali”. Un verbale, complessivamente, da nord a sud, che non è nemmeno completo perché quella è giusta la cifra sborsata dalle famiglie, poi vanno aggiunti quasi 145 milioni di euro in sanzioni toccate alle imprese, 35,3 milioni di euro alle amministrazioni pubbliche e 890mila euro in capo alle istituzioni sociali private. La somma è un incasso che fa girare la testa (e magari non solo quella: per carità, sulla sicurezza al volante nessuno questiona, ma se andando a spulciare vedi che l'incidenza procapite incorona, di nuovo, il piccolo paesino di Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno, coi suoi 2.154 euro sobbarcati ad abitante per una popolazione di solo 346 anime e un autovelox, quello del Passo Giau, che macina numeri da record e non da ora, il dubbio ti viene).

Niente da fare, la fotografia è impietosa. Non è una novità, non è la prima volta, epperò non ci scappa nessuno: a scattarla è il Centro studi Enti locali che ha comparato i dati del Mef (il ministero dell'Economia e della Finanza) e quelli dell'Istat. Automobilista avvisato, mezzo tassato. Che sia in città, che sia in provincia, che sia in uno di quei meravigliosi borghi piccini picciò che compongono il nostro Paese, l'andazzo oramai è lo stesso. E, infatti, l'andazzo è perfettamente in linea anche nei primi sette mesi di quest'anno che hanno già incamerato 860.353.976 euro i quali sì, apparentemente sembrerebbero sotto media ma che no, non lo sono affatto perché le amministrazioni più periferiche, in genere, non contabilizzano immediatamente i loro indici di bilancio e quindi è ragionevole pensare che quel totale ancora sotto il miliardo sia da rivedere abbondantemente al rialzo.