Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Rimini, arrestato un cittadino ucraino: sospettato di aver sabotato i gasdotti Nord Stream

giovedì 21 agosto 2025
Rimini, arrestato un cittadino ucraino: sospettato di aver sabotato i gasdotti Nord Stream

1' di lettura

La polizia italiana ha arrestato nella zona di Rimini il cittadino ucraino Serhiy K., sospettato di essere uno dei principali autori del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 avvenuto nel settembre del 2022. Lo ha reso noto la Procura federale tedesca, specificando che l'arresto è avvenuto tra giovedì 14 e domenica 17 agosto in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso lunedì scorso dal giudice istruttore della Corte federale di giustizia.

Secondo le autorità tedesche, Serhiy K. è fortemente sospettato di aver preso parte a un'operazione coordinata per piazzare esplosivi sui gasdotti nei pressi dell'isola danese di Bornholm, causando danni rilevanti a entrambe le infrastrutture. Le accuse includono attento con esplosivo, sabotaggio anticostituzionale e distruzione di beni di rilevanza strategica.

Su Kiev il giornale dei vescovi va contro la linea del Pontefice

Il quotidiano dei vescovi italiani contro la parola del Papa. O, per dirla ancora più chiaramente, linea -Zuppi (...

L'indagine ha ricostruito che K. avrebbe coordinato parte dell'azione insieme ad altri complici, utilizzando uno yacht a vela partito da Rostock e noleggiato tramite una società tedesca, con documenti d'identità' falsificati. Gli esplosivi furono fatti detonare il 26 settembre 2022. L'imputato sarà trasferito in Germania, dove comparirà davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia.

Ucraina, Trump chiama Orban ma Putin fa il furbo

Anni di “Dagli al sovranista” Viktor Orbán, tra sanzioni e multe imposte dagli eurolirici al governo ...

La trattativa Volenterosi o poco più: i limiti delle forze europee

Il futuro dell'Ucraina Ucraina, Trump chiama Orban ma Putin fa il furbo

Una Chiesa, due visioni Su Kiev il giornale dei vescovi va contro la linea del Pontefice

tagucrainarussia

La trattativa Volenterosi o poco più: i limiti delle forze europee

Il futuro dell'Ucraina Ucraina, Trump chiama Orban ma Putin fa il furbo

Una Chiesa, due visioni Su Kiev il giornale dei vescovi va contro la linea del Pontefice

ti potrebbero interessare

3072x2048

Volenterosi o poco più: i limiti delle forze europee

Daniele Dell'Orco
1154x720

Ucraina, Trump chiama Orban ma Putin fa il furbo

Costanza Cavalli
1545x891

Su Kiev il giornale dei vescovi va contro la linea del Pontefice

Daniele Capezzone
500x305

Capezzone: "La Madonna, non Casarini". Chi scatena la guerra in Vaticano