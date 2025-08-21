Rimini, arrestato un cittadino ucraino: sospettato di aver sabotato i gasdotti Nord Stream

La polizia italiana ha arrestato nella zona di Rimini il cittadino ucraino Serhiy K., sospettato di essere uno dei principali autori del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 avvenuto nel settembre del 2022. Lo ha reso noto la Procura federale tedesca, specificando che l'arresto è avvenuto tra giovedì 14 e domenica 17 agosto in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso lunedì scorso dal giudice istruttore della Corte federale di giustizia.

Secondo le autorità tedesche, Serhiy K. è fortemente sospettato di aver preso parte a un'operazione coordinata per piazzare esplosivi sui gasdotti nei pressi dell'isola danese di Bornholm, causando danni rilevanti a entrambe le infrastrutture. Le accuse includono attento con esplosivo, sabotaggio anticostituzionale e distruzione di beni di rilevanza strategica.