Leoncavallo, Meloni fa impazzire la sinistra: "Basta aree sottratte alla legalità"

Dopo il via alle operazioni di sgombero del centro sociale Leoncavallo, sono arrivate le prime reazioni dal governo. "In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità - ha spiegato Giorgia Meloni su X -. Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole. Il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti.

Soddisfazione anche da parte del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo segna la fine di una lunga stagione di illegalità. Per trent'anni quell'immobile è stato occupato abusivamente. E al danno si è aggiunta la beffa: lo Stato costretto persino a risarcire i danni dell'occupazione. Oggi finalmente viene ristabilita la legalità. Il governo ha una linea chiara: tolleranza zero verso le occupazioni abusive. Dall'inizio del nostro mandato sono già stati sgomberati quasi 4mila immobili Lo sgombero del Leoncavallo è solo un altro passo di una strategia costante e determinata che porteremo ancora avanti".

"Decenni di illegalità tollerata, e più volte tollerata, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!", il commento del vicepremier Matteo Salvini.