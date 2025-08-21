Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Leoncavallo, Meloni fa impazzire la sinistra: "Basta aree sottratte alla legalità"

giovedì 21 agosto 2025
Leoncavallo, Meloni fa impazzire la sinistra: "Basta aree sottratte alla legalità"

2' di lettura

Dopo il via alle operazioni di sgombero del centro sociale Leoncavallo, sono arrivate le prime reazioni dal governo. "In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità - ha spiegato Giorgia Meloni su X -. Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole. Il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti.

Soddisfazione anche da parte del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo segna la fine di una lunga stagione di illegalità. Per trent'anni quell'immobile è stato occupato abusivamente. E al danno si è aggiunta la beffa: lo Stato costretto persino a risarcire i danni dell'occupazione. Oggi finalmente viene ristabilita la legalità. Il governo ha una linea chiara: tolleranza zero verso le occupazioni abusive. Dall'inizio del nostro mandato sono già stati sgomberati quasi 4mila immobili Lo sgombero del Leoncavallo è solo un altro passo di una strategia costante e determinata che porteremo ancora avanti". 

"Decenni di illegalità tollerata, e più volte tollerata, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!", il commento del vicepremier Matteo Salvini.

Milano, sgomberato il Leoncavallo. Salvini "saluta" i centri sociali: "Afuera!"

La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico ce...

Il premier Israele, Giorgia Meloni: "Rischia di compromettere soluzione a 2 Stati"

Sindaco di Milano Leoncavallo, la protesta di Beppe Sala: "Non mi hanno avvisato"

Distanza abissale Fdi umilia Schlein con questo video: "Per fortuna al governo c'è Meloni"

tagleoncavallogiorgia meloniilaria salis

Il premier Israele, Giorgia Meloni: "Rischia di compromettere soluzione a 2 Stati"

Sindaco di Milano Leoncavallo, la protesta di Beppe Sala: "Non mi hanno avvisato"

Distanza abissale Fdi umilia Schlein con questo video: "Per fortuna al governo c'è Meloni"

ti potrebbero interessare

3072x2048

Israele, Giorgia Meloni: "Rischia di compromettere soluzione a 2 Stati"

3072x2050

Leoncavallo, la protesta di Beppe Sala: "Non mi hanno avvisato"

349x221

Fdi umilia Schlein con questo video: "Per fortuna al governo c'è Meloni"

3072x2002

Leoncavallo, Ilaria Salis incita alla rivolta ma la sfottono