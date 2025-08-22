Viterbo, bimbo di un anno e mezzo cade dall'auto in corsa

Tragedia sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo: un bambino di un anno e mezzo è caduto da un'auto in corsa rimanendo gravemente ferito. Il piccolo stava viaggiando insieme alla madre e al fratellino di tre anni. Stando a quanto ricostruito finora, pare che il fratello più grande, mentre la mamma guidava, abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il piccolo e poi avrebbe aperto la portiera posteriore della macchina. A quel punto il piccolo è caduto dal veicolo in corsa.

Accortasi di quanto successo, la madre avrebbe subito fermato la macchina e portato il figlio ferito e sanguinante al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa. Vista la gravità delle lesioni riportate nella caduta, i medici hanno disposto per il bambino il trasporto d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttora il piccolo sarebbe ricoverato in condizioni gravi. Non avrebbe riportato ferite il figlio maggiore, rimasto all'interno dell'auto. Successivamente è intervenuta la polizia per verificare la veridicità del racconto della donna. Gli inquirenti, però, avrebbero già accertato che la dinamica dei fatti è chiara e attribuibile a un incidente.