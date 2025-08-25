Campobasso, aggredisce e ferisce un agente: arrestato 27enne somalo

Agredisce e ferisce un poliziotto. Per questo motivo un giovane di 27 anni, di origine somala, è stato arrestato dalla polizia a Campobasso. Gli agenti sono dovuti intervenire dopo molte segnalazioni arrivate al 113 su una lite tra due stranieri in una strada del centro cittadino. Quando la Volante è arrivata sul posto ha trovato i due che, ubriachi, bloccavano le auto in transito e prendevano a calci le macchine.
Uno dei due in particolare, alla vista dei poliziotti, li ha minacciati e aggrediti fino a ferire uno dei due agenti. È scattato quindi l'arresto per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale. Dopo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, nei confronti del giovane è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
A Messina, invece, la polizia ha arrestato due persone che sarebbero i responsabili del tentato omicidio di un uomo di nazionalità indiana. Le due persone arrestate sono un rumeno di 45 anni e una donna serba di 40 anni. I due sono stati intercettati dagli agenti con le mani ancora intrise di sangue. Secondo quanto ricostruito l' aggressione, avvenuta in Piazza Lo Sardo, sarebbe scattata nel momento in cui la vittima ha rifiutato di avere un rapporto sessuale con la donna. Decisione che avrebbe scatenato l'ira del 45enne che prima avrebbe spinto la vittima a terra, colpendolo poi con pugni al volto. I due avrebbero anche tentato di colpire alla gola il cittadino indiano che ha però reagito ed evitato il peggio. I due arrestati sono stati trasferiti in carcere.