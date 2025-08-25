Campobasso, aggredisce e ferisce un agente: arrestato 27enne somalo

Agredisce e ferisce un poliziotto. Per questo motivo un giovane di 27 anni, di origine somala, è stato arrestato dalla polizia a Campobasso. Gli agenti sono dovuti intervenire dopo molte segnalazioni arrivate al 113 su una lite tra due stranieri in una strada del centro cittadino. Quando la Volante è arrivata sul posto ha trovato i due che, ubriachi, bloccavano le auto in transito e prendevano a calci le macchine.

Uno dei due in particolare, alla vista dei poliziotti, li ha minacciati e aggrediti fino a ferire uno dei due agenti. È scattato quindi l'arresto per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale. Dopo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, nei confronti del giovane è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.