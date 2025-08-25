Violentata al parco, "un incubo durato 10 minuti": il racconto dell'orrore

Violenza sessuale con rapina nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma. Una 60enne romana è stata aggredita, la mattina del 24 agosto, poco dopo le 6, da un uomo sconosciuto, descritto come "uomo di colore" che l'avrebbe stuprata e rapinata del cellulare. Dopo la richiesta al 112 sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roma Casilina che indagano sull'accaduto. La vittima è stata trasportata dal 118 al Policlinico Casilino secondo protocollo rosa.
"Un incubo durato dieci minuti" avrebbe riferito ai soccorritori la sessantenme, che abita in zona, sotto choc. A quanto ricostruito, uno sconosciuto l'ha avvicinata all'improvviso nel parco, a quell'ora deserto, e dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio l'ha violentata.
Solo quando si è allontanato la vittima è tornata a casa e ha dato l'allarme. In ospedale è stato attivato il codice rosa e sarebbero stati riscontrati segni compatibili con una violenza. I carabinieri della compagnia Casilina hanno avviato indagini per risalire al responsabile. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e si cercano eventuali testimonianze che possano aver notato un uomo aggirarsi ieri mattina nel quartiere. La donna, che verrà riascoltata nelle prossime ore, inizialmente avrebbe parlato di uno straniero.