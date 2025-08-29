Rapina alla villa di Valentino: per le indagini il basista era il vigilante

Colpo di scena nella vicenda della tentata rapina alla lussuosa villa di Valentino Garavani a Roma. Il fatto risale allo scorso 7 luglio, quando una coppia di ladri aveva tentato di fare irruzione nell’abitazione dello stilista non lontano dall’Appia Antica. A metterli in fuga era stato il vigilante, che ha sparato in aria alcuni colpi di pistola. Peccato però che una volta che la Squadra Mobile di Roma ha identificato uno dei due ladri, ecco che è emersa un'altra verità: il basista sarebbe stato proprio il dipendente della villa.

I malviventi si erano introdotti nella villa creando un varco attraverso la recinzione. I due avevano preparato tutto nei minimi particolari e volevano mettere a segno un colpo milionario. Eppure Valentino era in casa insieme ad alcuni collaboratori. Il vigilante, colto alla sprovvista, avrebbe simulato una reazione eroica per allontanare i complici. Le telecamere di sicurezza lo hanno ripreso mentre estraeva la pistola e sparava in aria alcuni colpi, facendo fuggire i due uomini a bordo di una Fiat Panda. La stessa con la quale erano arrivati poco prima delle 19.00.