Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Rapina alla villa di Valentino: per le indagini il basista era il vigilante

venerdì 29 agosto 2025
Rapina alla villa di Valentino: per le indagini il basista era il vigilante

1' di lettura

Colpo di scena nella vicenda della tentata rapina alla lussuosa villa di Valentino Garavani a Roma. Il fatto risale allo scorso 7 luglio, quando una coppia di ladri aveva tentato di fare irruzione nell’abitazione dello stilista non lontano dall’Appia Antica. A metterli in fuga era stato il vigilante, che ha sparato in aria alcuni colpi di pistola. Peccato però che una volta che la Squadra Mobile di Roma ha identificato uno dei due ladri, ecco che è emersa un'altra verità: il basista sarebbe stato proprio il dipendente della villa.

I malviventi si erano introdotti nella villa creando un varco attraverso la recinzione. I due avevano preparato tutto nei minimi particolari e volevano mettere a segno un colpo milionario. Eppure Valentino era in casa insieme ad alcuni collaboratori. Il vigilante, colto alla sprovvista, avrebbe simulato una reazione eroica per allontanare i complici. Le telecamere di sicurezza lo hanno ripreso mentre estraeva la pistola e sparava in aria alcuni colpi, facendo fuggire i due uomini a bordo di una Fiat Panda. La stessa con la quale erano arrivati poco prima delle 19.00.

Valentino, banditi irrompono nella sua villa: la sicurezza apre il fuoco

Momenti di terrore nella sontuosa villa di Valentino a Roma. Lo scorso fine settimana, due individui incappucciati hanno...

Da qui l'ipotesi più accreditata: il piano era che il vigilante avrebbe dovuto garantire l’accesso alla villa quando Valentino sarebbe stato solo o assente. Poi però qualcosa è andato storto e l'uomo avrebbe tentato di difendere la sua posizione. Al momento il vigilante si è autosospeso dall’incarico nonostante non siano ancora stati emessi provvedimenti di fermo o arresto.

L'ultima del sindaco Gualtieri detesta i romani al volante

Cinecittà World Roma, paura al parco divertimenti: 15 persone bloccate sulle montagne russe

Alla fermata del bus Stupro a Roma, il gambiano ha violentato un'altra donna prima dell'arresto

tagvalentino garavaniroma

L'ultima del sindaco Gualtieri detesta i romani al volante

Cinecittà World Roma, paura al parco divertimenti: 15 persone bloccate sulle montagne russe

Alla fermata del bus Stupro a Roma, il gambiano ha violentato un'altra donna prima dell'arresto

ti potrebbero interessare

3072x2048

Gualtieri detesta i romani al volante

Francesco Storace
748x422

Roma, paura al parco divertimenti: 15 persone bloccate sulle montagne russe

572x429

Stupro a Roma, il gambiano ha violentato un'altra donna prima dell'arresto

1060x693

Roma, il gambiano arrestato per stupro viene da uno dei paesi più pacifici d'Africa